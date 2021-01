Explosion d'une maison à Anderlues: une personne toujours recherchée, un blessé

Une violente explosion, probablement d'une grosse bonbonne de gaz, a complètement dévasté une maison à Anderlues dimanche après-midi. Selon les pompiers de la zone Hainaut-Est, un homme était toujours coincé dans la cave de l'habitation vers 20h00.



L'explosion s'est produite vers 16 heures dans une habitation du Chemin du Tierne à Anderlues. Selon les pompiers locaux, l'habitant des lieux aurait manipulé une grosse bonbonne de gaz, la maison n'étant pas raccordée au gaz de ville. La maison a été complètement détruite. L'explosion a également provoqué un incendie et a soufflé un mobile home qui se trouvait à proximité.

Vers 20 heures, le porte-parole des pompiers signalait que la maison détruite était divisée en deux logements: l'un était occupé par un locataire d'une vingtaine d'années qui a pu s'extraire du sinistre. Il a été légèrement blessé et emmené à l'hôpital. Un homme d'une cinquantaine d'années, propriétaire de la maison, était par contre toujours coincé dans la cave, alors que l'incendie avait repris vigueur vers 18 heures, générant une grosse quantité de fumée.

Un périmètre de sécurité installé

Du mazout s'écoulant d'une cuve toute proche alimentait les flammes. Les pompiers de Binche, Thuin et Marcinelle étaient toujours sur place après 20 heures. Deux chiens de recherche de victime sont intervenus pour tenter de retrouver la personne coincée sous les décombres. Selon les hommes du feu, la cave, dans laquelle devrait se trouver la personne portée disparue et qui ne donnait plus de contact, s'est effondrée, ce qui rend son accès impossible.

Un engin de génie civil était attendu pour déblayer les lieux. Les maisons voisines n'ont pas été touchées par le sinsitre, l'habitation concernée étant une maison quatre façades. Un périmètre de sécurité a toutefois été installé.

