Anderlues: une voiture percute deux murets, s'envole et atterrit sur une voiture et dans la façade d'une maison, le conducteur dans un état grave

Un impressionnant accident de la route s’est produit jeudi soir à Anderlues. Vers 23h, un homme a quitté sa place de stationnement le long de la chaussée de Charleroi reliant Binche à Anderlues et a effectué un demi-tour pour retourner vers Binche. Pour une raison encore indéterminée (malaise ou problème technique ?), la voiture a subitement accéléré et a dévié sur la gauche. Elle a alors traversé un terrain vague, percuté deux murets et fini sur le toit d’une voiture et contre le pignon et la véranda d’une maison.



Les occupants des lieux ont immédiatement prévenu les secours qui sont venus avec une ambulance, une équipe de désincarcération, une voiture de balisage ainsi que plusieurs équipes de police de Binche. Une déviation a été mise en place.





Le conducteur dans un état sérieux



Les secours ont eu du mal à intervenir car la voiture était en équilibre sur l’autre véhicule et menaçait d’écraser toute personne se trouvant devant contre le mur. Les pompiers ont donc mis 15 minutes à la stabiliser et près d’une heure à désincarcérer le conducteur. Celui a été partiellement scalpé et emmené à l’hôpital dans un état sérieux.





