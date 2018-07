Angre: un camion est tombé dans la rivière Grande Honnelle

Un accident impliquant un camion s'est produit mercredi vers 6h15 à Angre dans l'entité de Honnelles. Le véhicule a plongé dans la rivière. Un camion, avec deux occupants à son bord, est entré dans le village de Angre vers 6h15 mercredi matin, quand pour une raison inconnue, il a raté un virage et a percuté un pont surplombant la Grande Honnelle. Le camion est ensuite tombé dans la rivière. D'après les premiers témoignages, les occupants ont été blessés et transportés à l'hôpital.La traversée du village de Angre est en ce moment interdite et une déviation a été mise en place. Selon les services communaux, un engin de levage devrait intervenir pour sortir le véhicule de l'eau.Une voiture était déjà tombée dans la rivière il y a un peu plus d'un an.