Une élue de Jurbise porte plainte contre son amant suite à des ébats qui ont mal tourné

Annick Vanderkel a décidé de porter plainte contre son amant pour "coups et blessures involontaires" et contre l'ami de celui ci pour "non-assistance à personne en danger", indiquent nos confrères de la Dernière Heure. Cette élue de Jurbise, aujourd'hui âgée de 62 ans, s'apprêtait à devenir échevine en 2012. Mais en novembre de cette année-là, elle a vécu un tragique accident qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes et renoncer à cette fonction. Elle s'était présentée sur la liste de Jacqueline Galant, qui avait communiqué à l'époque qu'un accident l'empêcherait de prêter serment et d'assumer ses fonctions.

"J'étais adossée à la carrosserie"

Annik Vanderkel a décidé de s'exprimer sur les circonstances de l'accident. En rentrant de la réception des mérites sportifs en novembre 2012, la candidate avait retrouvé son amant, sur le site du golf de Jurbise. Lors de leurs ébats, la dame s'était retrouvée sur le capot d'une voiture, mais elle a chuté. "J'étais adossée à la carrosserie, il m'a soulevée, mais j'ai glissé pour tomber, ma nuque heurtant le sol", a-t-elle confié à nos confrères de Sud Presse.





"Je voulais qu'il appelle une ambulance"

Elle indique qu'elle s'est alors rendu compte qu'il y avait un problème avec ses jambes. "Je voulais qu'il appelle une ambulance", explique-t-elle. Mais son amant n'a pas appelé les secours, selon sa version. Il a préféré appeler un ami, qui l'a emmenée à l'hôpital. Dans la Dernière Heure, elle explique qu'elle avait alors pu sortir seule de la voiture, avant de chuter à nouveau.





Tous deux renvoyés devant le tribunal correctionnel

Aujourd'hui, l'élue est paraplégique. Elle et son mari ont porté plainte contre l'amant, et l'ami qui l'a accompagnée à l'hôpital. La chambre du conseil de Mons les ont tous deux renvoyés devant le tribunal correctionnel de Mons en septembre prochain. Le premier est poursuivi pour coups et blessures involontaires, le second pour non-assistance à personne en danger.