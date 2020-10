Le "cadavre" repêché à Antoing était en fait un mannequin

Alors que les services de secours et de police étaient intervenus mercredi matin à Antoing pour repêcher un corps dans l'Escaut, il apparaît en fait qu'"il s'agissait d'un mannequin", a précisé mercredi après-midi le parquet de Tournai.

"Il s'agissait d'un mannequin très ressemblant quant au poids, à l'aspect, etc. Ce mannequin était emballé dans un linge blanc. Cela pouvait laisser penser à un vrai corps", explique Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai. "Il a fallu attendre l'arrivée des membres du Desteam, du médecin légiste et du magistrat instructeur pour sortir le corps et effectuer les constatations", précise encore le magistrat.

"C'est un batelier français de passage, qui circulait sur l'Escaut, qui a alerté les services de secours de la présence d'un corps dans le fleuve à hauteur d'Antoing", avait dans un premier temps expliqué le premier substitut.