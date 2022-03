Après six ans de travaux, la piscine de Colfontaine rouvre ses portes

La piscine de Colfontaine a rouvert ses portes au public ce samedi après 6 ans de fermeture. Elle a été complètement rénovée. Le bassin de 25 mètres et le bassin d'apprentissage sont restés mais ont été remis à neuf.

Ce sont des élèves qui ont été les premiers à pouvoir profiter des nouvelles installations de la piscine de Colfontaine. Les travaux ont duré 6 ans. Les bassins ont été rénovés et quasiment tout le reste a été repensé et refait avec une volonté d’opter, pour des systèmes plus respectueux de l’environnement et de la santé.

Le bardage extérieur, les châssis, la toiture, l’isolation et le système de chauffage ont été remplacés. Il y a aussi de nouveaux casiers, de nouvelles douches, un nouveau local technique, une nouvelle cafétéria. Les espaces extérieurs ont également été aménagés avec 100 places de parking,

Il y aura bientôt également deux terrains de pétanque et un terrain de paddle. Le coût des travaux est de cinq millions d'euros en tout.