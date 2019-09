Charleroi: après un barbecue arrosé, il lance des piques à brochette au visage de son épouse

Frédéric et son épouse sont ensemble depuis 20 ans et ont 4 enfants. Devenu alcoolique, le père de famille a cumulé les débordements jusqu'à la dispute de trop. En juin 2017, il rentre d'un barbecue arrosé et attaque la mère des ses enfants avec des piques à brochette qu'il lui lance au visage. Il lui assène également des coups. C'est grâce à l'intervention de leur fils aîné que le conflit musclé est terminé "juste avant que cela ne dégénère", rapporte ce matin le journal de "La Nouvelle Gazette".

Pour éviter que le père de famille n'écope d'un casier judiciaire, une médiation pénale est mise en place avec des visites chez un psy et une thérapie.

Mais selon Frédéric, suivre ce programme de gestion de la violence conjugale lui prend trop de temps. Il comparaîtra donc finalement devant un tribunal le 24 juin prochain.