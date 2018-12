Après une nuit de distribution, Saint-Nicolas s'est rendu auprès d'enfants en situation précaire: "Ils aiment bien ma barbe!"

Saint-Nicolas a vécu la nuit la plus longue de l'année. Il a rendu visite aux enfants sages cette nuit. Il a poursuivi son travail ce matin au palais des Beaux-Arts de Charleroi. Le grand Saint a distribué des cadeaux à quelques centaines de jeunes enfants.

Étoiles dans les yeux, sourire aux lèvres, les enfants sont complètement émerveillés par cette rencontre …

"Saint-Nicolas m'a donné un cadeau, je suis contente", lance une petite fille. Un autre enfant se dit "joyeux" d'avoir reçu des cadeaux et d'avoir rencontré le Grand Saint.

D’autres enfants sont beaucoup plus impressionnés par ce tête-à-tête. "C’est la première fois qu'elle voit Saint-Nicolas", explique une maman

Des enfants qui ont apparemment, été plutôt sage cette année, et certains ont beaucoup de chose à dire à Saint Nicolas.





"On tient le coup"

"Que j'ai une belle barbe par exemple, confie-t-il. Voilà, ils aiment bien ma barbe. On m'a demandé si j'étais fatigué aussi mais ça va, on tient le coup".

Près de 400 enfants, de 2 à 6 ans, ont été invités, ils reçoivent tous quelques jouets et une panoplie de gants, bonnet et écharpes aux couleurs de leur héros préféré

"Un enfant parfois, quand il reçoit une écharpe, un bonnet ou des gants, il est plus heureux que quand il reçoit un jouet. On est là avec des enfants précarisés", note Jean-Marie Hoslet, président de l'œuvre de la Saint-Nicolas de Charleroi.

Et bien sûr, Saint Nicolas a aussi pensé à apporter des friandises. Lorsque les enfants sont heureux, c’est le regard des parents qui s’illumine.

"C'est un plus pour eux, et nous on ne sait pas faire autant à la maison donc c'est toujours bien pour eux", confie une maman.

Plus de 1000 jouets ont été distribués ce matin, il en reste quelques-uns dans la hotte, Saint-Nicolas les distribuera dans différentes associations carolos.