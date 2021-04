Arlette et Sergio redécouvrent Bernissart, une commune aux paysages à couper le souffle: "C’est paisible et super beau" (vidéo)

Que faire pendant ces vacances de Pâques ? Nous ne pouvons pas partir à l’étranger sans motif essentiel. Mais chez nous aussi il y a des activités touristiques. À Bernissart, dans la province de Hainaut, il est possible de longer des canaux, de découvrir des superbes paysages et d’en apprendre plus sur le passé industriel de la région.



Arlette et Sergio, deux retraités habitants de Blaton dans l’entité de Bernissart, profitent des paysages de la région et admirent les oiseaux.



"C’est magnifique Étant de Blaton, je ne viens pas souvent de ces côtés-ci. C’est paisible et super beau. Je crois qu’on reviendra", a confié Arlette.



Le paysage de ce coin de la Belgique est marqué par l’ancienne activité industrielle. Les charbonnages sont fermés depuis les années 70.



Mais les traces sont encore visibles, comme les canaux abandonnés, les anciennes voies ferrées qui permettaient autrefois de transporter le charbon. Mais la nature a repris ses droits.



"Cela faisait longtemps que je n’étais pas venu. Je vais revenir quand il fera bon faire un barbecue et nager si on peut. On a des coins magnifiques. On va toujours à l’étranger chercher ce qu’on a chez nous", a dit Sergio.



Durant cette balade, le duo est passé par le marais d’Harchies. Il s'agit d'une grande étendue humides issues des affaissements miniers, les galeries se sont effondrées. Elles ont fait place à de grandes zones marécageuses.



"On passe vraiment de l’or noir à l’or vert. C’est un territoire sculpté par l’homme où la nature a repris ses droits. La nature est aujourd’hui omniprésente. C’est vraiment notre intérêt de montrer aux touristes, aux visiteurs d’un jour, qu’on a un territoire très nature", a expliqué Lucile Savignat, Coordinatrice touristique à Bernissart.



Un territoire qui attire du monde le long des canaux, surtout vu la situation actuelle.



Antoine est venu faire un peu de vélo. "Je suis venu me promener un peu parce que chez moi, je n’avais rien à faire. J’aime bien faire du vélo dans la nature".



La dernière étape est le célèbre Iguanodon de Bernissart. Des mineurs auraient découvert des squelettes de ce dinosaure en 1830. Aujourd’hui, un musée retrace son histoire.