Armé d'un couteau, il braque un médecin à Fontaine-l'Évêque: la victime est blessée, le voleur a emporté 150€

Un homme armé d'un couteau a braqué un médecin de Fontaine-l'Evêque (Hainaut), jeudi en fin d'après-midi. Une fois seul dans la salle d'attente, l'auteur a surgi dans le cabinet pour s'emparer de l'argent. Il a blessé la victime lorsque celle-ci a tenté de le désarmer.



Un vol avec violence a été commis au sein d'un cabinet médical de la rue des Crocheux à Fontaine-l'Evêque, jeudi vers 16h50, indique le parquet de Charleroi. Un individu encagoulé et armé d'un couteau a collé un papier "fermé" sur la porte d'entrée et a profité que la salle d'attente était vide pour pénétrer dans le cabinet du praticien. Il a alors contourné le bureau et s'est emparé d'une somme de 150 euros. Le médecin a tenté de résister et a été blessé à la main en voulant désarmer l'auteur qui a pris la fuite après avoir coupé les fils du téléphone. La police locale de la zone Trieux a été avertie des faits et s'est rendue sur place. Une enquête est ouverte.