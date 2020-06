Armé d'une machette, un homme se retranche à son domicile et menace les policiers à Châtelineau: il a pu être interpellé

Un Fort Chabrol a eu lieu vendredi soir à Châtelineau. Un homme s'est retranché à son domicile, menaçant de se tuer et de s'en prendre aux policiers avec une machette, indique samedi le parquet de Charleroi, confirmant une information de La Nouvelle Gazette. Un juge d'instruction a été saisi et un mandat d'arrêt a été sollicité contre le suspect.



Les faits ont eu lieu rue du Fayt à Châtelineau (Châtelet, Hainaut), où sont intervenus La police locale et les hommes de l'Unité d'assistance spécialisée. "Le suspect a menacé de se tuer et de tuer les policiers avec une machette", précise samedi le parquet de Charleroi.

Vers 21h30, l'homme s'est rendu aux policiers, permettant son interpellation. Un juge d'instruction a été saisi et un mandat d'arrêt est sollicité. Une expertise mentale du suspect doit également avoir lieu.