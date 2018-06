Arrestation et scène surréaliste à Charleroi: le "CHAMPION DE LA FUITE" se hisse sur le toit d'une camionnette en mouvement avant d'escalader un mur

Hier après-midi la police a arrêté un individu recherché depuis de nombreux mois. L'individu est en réalité un champion de la fuite. L’année passée - par exemple - il a foncé sur un véhicule de police pour prendre la poudre d'escampette. Il faisait l'objet de plusieurs ordonnances de capture.

À Lodelinsart, à la vue du Groupe Sécurisation et Appui de de la police locale de Charleroi, l'individu, passager d’une camionnette est sorti - tout en roulant - par la fenêtre et s’est hissé sur le toit ! La poursuite a continué avec le suspect accroché sur le toit. Il a ensuite fait arrêter le chauffeur dans un quartier qu’il connaissait bien et a passé un mur haut de trois mètres.

Les policiers ont quant à eux escaladé des véhicules pour atteindre les jardins. Ils ont ensuite quadrillé le quartier avant de repérer le suspect sur une plateforme à l’arrière d’autres habitations. L'homme a finalement été privé de liberté.