Arrêt de travail chez Durobor à Soignies: les syndicats dénoncent de nouvelles pertes de salaire et un manque de concertation

Le climat social à la gobeleterie Durobor à Soignies est tendu. Un manque de concertation et des pertes de salaires dénoncées par les syndicats ont conduit les travailleurs à arrêter le travail depuis vendredi.

Les travailleurs continuent ce mardi à bloquer la gobeleterie Durobor à Soignies. Le manque de concertation sociale et des pertes de salaires sont à l'origine du mouvement social. Les ouvriers avaient levé le pied pour la première fois vendredi dernier avant de reprendre le travail pendant le week-end. Le mouvement social a repris lundi avec un nouveau blocage de l'entreprise et il se poursuit ce mardi. A l'origine du mouvement d'humeur, selon la FGTB, le manque de concertation sociale, l'organisation du travail et des pertes de salaires. "On parle de pertes sur des primes extra-légales, comme celle de fin d'année, du dimanche, du matin", a indiqué Stefano Fragapane de la FGTB. "On sent, par ailleurs, une tension dans l'entreprise suite au manque de concertation sociale, suite aux nombreux changements dans l'organisation du travail."