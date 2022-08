Arthur a disparu hier à Saint-Ghislain: l'avez-vous vu?

À la requête du parquet du Hainaut, division Mons, la police nous demande de diffuser l'avis suivant :

Ce dimanche 21 août vers 11h30, Arthur Plaszowiecki, un homme âgé de 51 ans, a quitté le centre « Opaline » situé place d'Hautrage à Saint-Ghislain. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Arthur est de corpulence mince, mesure environ 1m75 et a les cheveux gris. Il porte des lunettes et des appareils auditifs aux deux oreilles. Au moment de sa disparition, il portait un bermuda blanc et rouge, un T-shirt à rayures blanches et noires et des chaussons.

Cette personne a besoin de soins médicaux.

Si vous avez vu Arthur Plaszowiecki ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.