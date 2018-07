Ath: un voleur armé d'une arme de poing braque un bijoutier

Un individu a opéré mardi midi une attaque à main armée chez un artisan-bijoutier d'Ath. L'auteur s'est emparé d'une somme d'argent et d'or, a indiqué mercredi le parquet de Tournai.



Les faits se sont déroulés mardi en début d'après-midi chez un bijoutier-artisan dont le commerce est implanté à la place de la Libération à Ath. Vers 12h50, un individu portant une casquette et des lunettes de soleil s'est présenté à la porte automatique de ce point de vente. Entré dans la boutique, l'homme a immédiatement pointé une arme de poing en direction du vendeur. L'intéressé a exigé le contenu de la caisse ainsi que l'or qui était présent sur place. Sous la menace, l'employé s'est exécuté et a remis le tout entre les mains de l'auteur. L'homme a quitté le commerce dans une direction inconnue.



L'individu, qui mesure 1,80m, portait une casquette noire, des lunettes de soleil, une veste noire, un pantalon gris foncé et des gants de cuir noirs. L'individu parlait français avec un accent, a indiqué mercredi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai. Une enquête a été ouverte par la police d'Ath.