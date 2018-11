Attaque à main armée dans une supérette à Ath

Une supérette du centre d'Ath a été le théâtre, mardi soir, d'une attaque à main armée. L'auteur s'est emparé du contenu d'une des deux caisses, a indiqué mercredi le parquet de Tournai.

L'agression s'est produite mardi en début de soirée dans un magasin "Carrefour Express" situé au Marché-au-Lin, au centre de la ville d'Ath. Vers 18h50, peu avant la fermeture de la supérette, un individu dissimulant son visage est entré dans le magasin.

L'homme s'est immédiatement dirigé vers la caisse n°1 et a exhibé une arme de poing. L'individu a exigé que la caissière lui remette le contenu de la caisse. L'homme s'est alors dirigé vers la caisse n°2 et s'est emparé, lui-même, de l'argent qui était dans cette caisse. L'homme a rapidement quitté les lieux et a pris la fuite dans une direction inconnue.

Une enquête a été ouverte par la police d'Ath. Le parquet de Tournai-Mons a été avisé des faits.