De faux agents du SPW sévissent à Mons: ils font du porte-à-porte en vue de "récolter des dons pour l'opération d'une fillette"

De prétendus agents du Service public de Wallonie (SPW) ont démarché des citoyens de Maisières (Mons) pour récolter des fonds. Le SPW a indiqué dans un communiqué qu'il ne faisait jamais de démarchage.



Un habitant de la région de Maisières a averti le Service public de Wallonie que des individus, se faisant passer pour des agents du SPW ou se disant mandatés par l'institution wallonne, menaient une opération de porte-à-porte en vue de récolter des dons pour l'opération d'une fillette prénommée "Shanna". Le SPW a indiqué qu'en aucun cas, ses agents ne font de démarchage au domicile des concitoyens, a fortiori pour récolter de l'argent. Le Service public de Wallonie appelle dès lors les citoyens à la plus grande vigilance et à prévenir leur police locale si des individus de ce type se présentent chez eux. Le SPW a pris contact avec la zone de Police de Mons-Quévy et plainte sera déposée.