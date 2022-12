Au départ de Mons, le trafic des trains est perturbé ce matin

"Pas de train de Mons jusque Bruxelles à cause d'un problème d'alimentation ce matin", nous signale Juliette via le bouton orange Alertez-nous. "Les trains de Mons vers Bruxelles sont supprimés. La SNCB est prévoyante", ajoute une autre personne. Sur son site internet, la Sncb précise qu'en effet, plusieurs de ses trains en partance de Mons sont supprimés en raison de dégâts sur l'alimentation électrique des trains. "Suite à des dégâts à la caténaire, le trafic est perturbé entre Mons et Jurbise", écrit la société sur son compte Twitter. Des trains sont donc donc supprimés tandis que d'autres rouleront avec un retard. Le détail des perturbations est mentionné ici.