Au lendemain du déluge de glace, les pelleteuses passent à l'action: des amas de grêlons sont encore présents à Houdeng

Ce matin, l'heure était au constat des dégâts. Au réveil, beaucoup d'habitants ont retrouvé leurs caves inondées. De la grêle est encore présente dans les rues, notamment à Houdeng, dans la province du Hainaut.

Un véritable déluge de glace. Une pelleteuse est sur place pour évacuer la grêle et doit opérer un chasse-neige. Seize heures après l'orage, tout ou presque est en l'état. "Tout le monde vient voir, ça m'étonne de ne pas avoir encore vu des gens avec des skis !", plaisante un riverain.

L'engin rassure les voisins dont les caves ont été inondées. Au lendemain des orages, des habitants craignaient que le dégel des grêlons amplifient leurs problèmes. "On a dû vider toute la maison car beaucoup d'eau est entrée. La cave a été remplie d'eau", explique Alexandre, l'un des habitants sinistrés.





Des importants écoulements de boue



En rue, des amas de grêlons sont toujours présents. Ils créent des situations qui ne sont plus vraiment de saison. A Houdeng, une rue a même dû être fermée à la circulation.

Pour les pompiers les interventions s'enchaînent. 123 interventions ont été effectuées entre 20 h et 3 h du matin. La moitié d'entre elles concernait des pompages. "On ne sait pas pomper des grêlons. Tout ce qu'on peut faire, c'est les laisser fondre. On a également eu des écoulements de boue importants sur certains tronçons de route", éclaire Marc Huwe, major des pompiers de la Louvière.

Les pompages se poursuivent, et plus particulièrement à Houdeng. Pour ses habitants, être inondé n'est pas une première. Mais de cette façon, c'est du jamais vu.