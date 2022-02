Avez-vous vu Serge Bairin, disparu à Ath ce lundi?

Voici un avis de disparition diffusé à la demande du parquet de Mons - division Tournai

Le lundi 21 février 2022 vers 09 heures, Serge BAIRIN, une homme âgé de 67 ans, a quitté son lieu de résidence situé Rue Maria Thomée à Ath pour se rendre à rendez-vous à proximité. Il n’est jamais arrivé à son rendez-vous et il n’a plus donné signe de vie depuis.

Serge mesure +/-1m90 et est de corpulence mince. Il a les cheveux courts grisonnants et porte des lunettes rectangulaires noires.

Le jour de sa disparition, il portait un pantalon jean foncé, des chaussures noires à lacets, un pull gris avec 3 boutons et une veste doudoune bleue foncé.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu. Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.