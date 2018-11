Barrage des "gilets jaunes" à Feluy: la situation dégénère, la police recule, l'autoroute E19 bloquée dans les deux sens

L’action des gilets jaunes dégénère à Feluy où ils bloquent depuis plusieurs jours un dépôt de carburant. L'autoroute E19 est bloquée et fermée dans les deux sens à hauteur de Familleureux depuis hier soir, ce qui provoquait des embouteillages ce matin. La portion d'autoroute inaccessible est de 10 kilomètres. À 6h40, vous étiez à l'arrêt depuis Houdeng, là où la E19 se sépare en deux vers Bruxelles ou Charleroi. Une déviation est faite vers l'autoroute A501 vers Bois d'Haine ou Soignies mais le trafic se fait au compte-goutte et la situation n'est pas prête à s'arranger. Nous apprenions vers 6h45 que le rond-point "Saint-Feuillien" un temps obstrué par des gilets jaunes au Roeulx a quant à lui été libéré.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir, la situation s'est dégradée et la police a été contrainte de faire marche arrière. Certains manifestants seraient montés à pied sur l’autoroute pour tronçonner un ou des arbres et y mettre le feu pour bloquer la chaussée. Un camion-citerne aurait aussi été incendié. Ses actions ont poussé la police à fermer l'autoroute.

Selon le groupe "Actions citoyennes contre les mesures gouvernementales", les gilets jaunes ont été infiltrés par des casseurs.

En début d'après-midi, la police avait délogé des manifestants "gilets jaunes" qui s'étaient placés à l'entrée du site de la société pétrolière Total à Feluy (Seneffe). L'intervention s'était faite à la demande de la bourgmestre de la ville. Pour lever le barrage, la police a utilisé des autopompes.

Or quelques heures plus tard, des centaines de personnes se sont jointes aux manifestants. Parmi eux, il y aurait de nombreux casseurs. "Gros bordel à Feluy. Ils lancent des fumigènes de toutes les couleurs", nous décrivaitt un témoin qui a souhaité rester anonyme. Cet habitant de la région de Walcourt faisait partie des "gilets jaunes" qui bloquaient l'accès au site de Feluy ce lundi. "Notre mouvement a toujours été pacifique", nous expliquait-il. Ce lundi soir, il a assisté, impuissant, aux débordements sur le site. "C'est vraiment le chaos. Des centaines de personnes sont là et remontent l'autoroute en direction de Bruxelles. Elles utilisent des fumigènes. Ça devient dangereux. Elles abattent même des arbres !", nous assurait ce témoin. Il expliquait que des affrontements ont eu lieu avec des policiers. Des fumigènes auraient été lancés sur des voitures banalisées. Apeuré, ce manifestant a préféré quitter les lieux.





"Nous déclinons toute responsabilité"

La police de Seneffe nous a confirmé que des débordements avaient été constatés. Un porte-parole nous a indiqué hier soir que "200 à 300 personnes sont sur place". Compte tenu de la situation jugée "dangereuse", l'A7 a été fermée dans les deux sens entre la A54 et A501. La police fédérale a été appelée pour venir en soutien.

De son côté, le groupe "Actions citoyennes contre les mesures gouvernementales", qui réunissait les actions du mouvement des "gilets jaunes" se désolidarise.

"Actions citoyennes contre les mesures gouvernementales n'est plus associé avec la tournure que prennent les événements sur Feluy. Nous déclinons toute responsabilité et la population belge va être au courant. Des personnes inconscientes et dangereuses ont intégré l'action. Nous demandons à toutes les familles et les personnes responsables, respectables de quitté les lieux", peut-on lire sur Facebook.