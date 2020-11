Béatrice, 53 ans, a disparu à Ath: l'avez-vous vue?

A la requête du parquet de Mons – division Tournai, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le dimanche 29 novembre 2020 vers 16h00, Béatrice VIGNERON, une femme âgée de 53 ans, a quitté son domicile situé rue Salvador Allende à Ath. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

Béatrice mesure environ 1m60 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux blonds coupés très courts et porte des lunettes. Au moment de sa disparition elle portait un jeans bleu clair et une veste bleu marine dont la capuche est bordée de fourrure.

Si vous avez vu Béatrice VIGNERON ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.