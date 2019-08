Bébés pandas nés à Pairi Daiza: découvrez les premières IMAGES

Seize jours après leur naissance, les bébés pandas de Pairi Daiza ont été présentés à la presse ce matin. Les deux jumeaux, un mâle et une femelle, et leur maman se portent bien. Avec la naissance des ces deux bébés, dont les prénoms seront choisis plus tard, Pairi Daiza abrite désormais cinq pandas géants. Prêtés pour 15 ans par la Chine, la femelle Hao Hao et son compagnon Xing Hui avaient été accueillis en grande pompe à Brugelette en février 2014 et sont rapidement devenus l'une des principales attractions du parc.

Le 2 juin 2016, un petit mâle était né et avait reçu le nom de Tian Bao, "Trésor du Ciel". La Chine mène un programme de réintroduction de pandas dans la nature depuis 2012. Onze pandas ont déjà été réintroduits dont 9 qui vivent toujours. Pairi Daiza participe aux programmes de sauvetage du panda notamment via l'accueil, depuis 2014, de Hao Hao et Xing Hui.

La fondation Pairi Daiza finance aussi les travaux de la chercheuse belge Jella Wauters de l'université de Gand qui visent à développer un test qui permettra aux scientifiques, partout dans le monde, de différencier notamment les "fausses" des "vraies" grossesses de pandas géants ou de prédire la période de chaleur de la femelle panda (quelques semaines avant son début) sur base de marqueurs hormonaux présents dans l'urine de l'animal.