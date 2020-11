L’archéosite est d’habitude ouvert toute l’année à Beloeil, sauf à Noël. Cette fois, le parc de reconstitution archéologique a décidé de fermer ses portes plus longtemps, jusqu’au 14 février prochain. En cause, les mesures liées au Covid 19 et la dégringolade des réservations de la part des écoles.