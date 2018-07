Bernissart: une caravane part en fumée

Un incendie s'est déclaré la nuit de dimanche à lundi dans le camping du Préau à Bernissart. Trois corps de pompiers sont intervenus. Une caravane a été totalement détruite par le feu.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, vers 0h40 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans le camping du Préau implanté le long de la rue du Préau à Bernissart. Venant de Bernissart, de Péruwelz et de Basècles, deux autopompes et un camion-citerne ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des pompiers, une caravane était embrasée. Malgré les moyens déployés, la caravane a entièrement été détruite. Elle était inoccupée et on ne déplore donc aucun blessé. "Les circonstances de cet incendie ne sont pas encore connues", précisait dans le courant de la matinée le lieutenant José Rucuero qui a dirigé l'intervention. Une enquête a été ouverte par la police de la zone Péruwelz-Bernissart.