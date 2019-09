Bientôt un nouveau master en informatique à Charleroi

(Belga) Les universités de Mons, de Bruxelles et de Namur vont organiser ensemble un nouveau master en sciences informatiques à Charleroi, rapporte Le Soir, mardi. La formation verra le jour en 2021.

L'UMons et l'ULB collaborent depuis 2015 avec la Province du Hainaut et la Ville de Charleroi à la mise en œuvre progressive d'un pôle d'activités dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la formation et la diffusion des savoirs. Quant à l'Université de Namur, absente de Charleroi depuis 2000, elle fait son grand retour dans la région, forte de son expertise en informatique. Des enseignants des trois universités se partageront les cours du nouveau master. Les universités s'associent par ailleurs à la Haute École provinciale Condorcet et son bachelier professionnalisant en informatique à Charleroi. Des modules préparatoires seront créés pour réduire la passerelle des étudiants de Condorcet vers le nouveau master.