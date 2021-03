Bilan dramatique après un grave accident près de Mons: deux morts et deux blessés graves

Un dramatique accident s’est produit ce vendredi matin, aux alentours de 6 h 30 sur la chaussée de Beaumont, au niveau de la sortie d’Harmignies, entre Spiennes et Givry. Une voiture y a fini sa course contre un arbre, révèle Sudinfo. Le bilan est dramatique : deux morts et deux blessés graves.

Une seule voiture est en cause: le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans un arbre, sur le bas-côté. Il y avait 4 personnes à bord, toutes âgées de moins de 30 ans, d’après les informations de Sudinfo.

Sur place, les services de secours constatent qu’une des victimes a été éjectée, une autre est restée coincé à l’intérieur de la voiture. Les pompiers de Mons interviennent avec leur matériel de désincarcération. Mais pour deux des quatre occupants de la voiture, il est trop tard… Les deux autres personnes ont rapidement été évacuées en ambulance.