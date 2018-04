Bonne nouvelle sur la E42: le tronçon fermé à La Louvière devrait rouvrir plus tôt que prévu

Le chantier de réhabilitation de la chaussée sur l'autoroute E42/A25 en direction de Mons, à hauteur de La Louvière, pourrait se terminer un jour plus tôt, à la suite des bonnes conditions climatiques. L'axe routier pourrait rouvrir samedi dans la journée au lieu de la nuit de dimanche à lundi, a indiqué ce mercredi la porte-parole de la Sofico, interrogée par nos journalistes Ludovic Delory et Gaëtan Zanchetta.

Notre équipe s'est rendue sur le tronçon de l'autoroute E42 fermé à la circulation à La Louvière en direction de Mons. "Nous sommes en compagnie des asphalteurs, nous avançons à leur rythme, soit trois à quatre mètres par minute", a indiqué Ludovic Delory en direct dans le RTLinfo 13H. "La couche qu'on est en train de poser à l'heure actuelle n'est pas encore la couche définitive. Il faudra encore remettre par-dessus une couche de 15 centimètres sur un tronçon de 3,5 kilomètres. Ce sera la troisième et dernière couche", a-t-il ajouté.

La météo est avec nous et nous n'avons pas de problème technique majeur

Notre reporter a ensuite interrogé la porte-parole de la Sofico, la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures. Elle a une bonne nouvelle à annoncer: le chantier devrait être fini plus tôt que prévu. "Effectivement, nous espérons pouvoir rouvrir ce samedi, parce que tout se passe bien. La météo est avec nous et nous n'avons pas de problème technique majeur, donc nous espérons vraiment pouvoir rouvrir ce samedi dans le courant de la journée", a expliqué Elodie Christophe.





Les avantages de travailler sur un tronçon fermé



Les équipes de l'entreprise Wanty ont pu travailler sur un site fermé, ce qui présente plusieurs avantages. "C'est un réel avantage d'abord pour la sécurité des ouvriers qui sont ici et qui peuvent travailler sans problème de circulation. On a également pu faire d'autres travaux: du nettoyage, de l'abattage d'arbres, remplacer des glissières de sécurité, remplacer des panneaux... Et tout ça avec un travail de qualité car on travaille sur les trois bandes en même temps", a précisé la porte-parole de la Sofico.



La fermeture du tronçon et les déviations mises en place via la A501 provoquent quelques ralentissements cette semaine aux heures de pointe. Le travail en période de congé scolaire permet cependant d'éviter de créer d'importantes perturbations.