Bons Villers : le chantier de la piscine est à l’arrêt

La piscine du complexe sportif des Bons Villers devait être prête pour la rentrée du mois de septembre. Mais avec la pénurie des matériaux, ce ne sera pas le cas. Ce bassin d’apprentissage est pourtant une priorité pour les autorités communales, comme nous l'explique le bourgmestre Mathieu Perin (Les Engagés). "Le but politique de la commune des Bons Villers, c'est que tous les enfants de la 2ème maternelle à la 6ème primaire apprennent à nager et qu'on sorte du territoire en 6ème primaire en sachant nager. Il y a plus ou moins 80 noyades par an en Belgique. Il y a plus ou moins une piscine pour 7300 élèves et donc les élèves de l'entité des Bons Villers ne vont plus pour le moment apprendre à nager."

L’ouverture de la piscine des Bons Villers est repoussée à janvier 2023 si tout va bien. Cette piscine de 16 mètres de long et de 8 mètres de large est particulièrement attendue.