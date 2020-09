Boussu: elle vole les deux cartes de banque de son amie

(c) Belga

La zone de police boraine rapporte un fait divers survenu samedi après-midi. "Après avoir partagé une cigarette avec une amie, une dame s’aperçoit que ses 2 cartes de banque lui ont été dérobées", commence la porte-parole Zannoun Siham. "Elle consulte son appli bancaire et constate que des achats ont été effectués avec sa carte dans une librairie où elle décide de se rendre. Sur place, elle pend contact avec nos services, et explique les soupçons qu’elle porte sur son amie", poursuit-elle. Les policiers se sont rendus chez la suspecte et y ont trouvé les cartes de banque ainsi que les objets achetés dans la librairie.