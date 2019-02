Boussu: un homme arrêté après avoir abusé d'une fillette de 9 ans

Un homme né en 1982 a été interpellé jeudi par la police fédérale dans le cadre d'un dossier de viol et de faits de mœurs sur mineure. L'individu, domicilié à Boussu (Hainaut), est passé aux aveux. Son mandat d'arrêt a été confirmé lundi.



Un Boussutois de 36 ans a été placé sous mandat d'arrêt jeudi après être passé aux aveux dans un dossier de viol et de faits de mœurs sur mineure. L'individu, moniteur de sport à la piscine de Soignies, a reconnu avoir abusé d'une fillette de 9 ans, enfant d'une ex-compagne, selon le parquet de Mons qui a ajouté que l'auteur des faits était également suspecté d'attentats à la pudeur et de détention d'images pédo-pornographiques. Le parquet a indiqué que la chambre du conseil de Mons a confirmé lundi matin le mandat d'arrêt de l'intéressé.