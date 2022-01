Braquage à Ecaussinnes: la police recherche activement 3 individus

Trois individus se sont introduits lundi vers 19h40 dans le magasin Carrefour Market à Ecaussinnes. Les braqueurs étaient cagoulés, gantés et armés d'un fusil. Ils ont réussi à s'emparer des deux caisses enregistreuses et de leurs contenus avant de prendre la fuite, a indiqué le parquet de Mons.



Les clients et le personnel du magasin n'ont pas été blessés mais fortement choqués. La police recherche activement les trois auteurs.