Braquage au Lidl de Thuin ce lundi matin: les voleurs ont été rattrapés par la technologie

Selon nos informations, les malfrats d'un braquage ont pu être interpellés grâce à la géolocalisation de leur véhicule volé.

Un braquage a eu lieu ce lundi matin dans le magasin Lidl de Thuin aux alentours de 7 heures, lors de l’arrivée du personnel. Deux auteurs armés ont tenté de s’emparer de la réserve d’argent du supermarché avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule volé très récemment.

D'après nos informations, les malfrats ont cependant été rattrapés par la technologie. Le propriétaire de la voiture dérobée a activé la géolocalisation, ce qui a permis de retrouver la trace des braqueurs. Le véhicule a été découvert dans un box de garage à Monceau-sur-Sambre dans la région de Charleroi.

Le service d’intervention de la zone, accompagné du GSA (Groupe de Sécurisation et d’Appui), s'est rendu sur place. Afin de déterminer dans quel box de garage se trouvait précisément la voiture, les agents ont décidé de faire sonner l’alarme du véhicule à distance. Et le stratagème a fonctionné: le véhicule recherché se trouvait bel et bien dans le garage supposé. Deux suspects ont été arrêtés et privés de liberté.

L’enquête devra déterminer le rôle précis des personnes arrêtées.