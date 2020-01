Braquage d'un night-shop à Fayt-lez-Manage: ivre, le malfrat aurait perdu son couteau avant d'être arrêté

"A Fayt-lez-Manage, beaucoup de policiers sur l'avenue Emile Herman, rue bloquée et pompiers présents", nous signalait Nicolas dimanche soir via le bouton orange Alertez-nous. Cette intervention était liée au braquage avorté d'un night-shop en face de la maison communale. Selon nos confrères de SudPresse et la DH, le malfrat était ivre et aurait lâché son couteau pendant son attaque. Il a été interpellé. "Braqueur nigthshop arrêté. Merci au service de police", se félicitait le bourgmestre sur sa page Facebook.