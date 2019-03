Braquage dans une pharmacie de Gilly: le suspect a été arrêté, il était dissimulé derrière un gros caillou

Un braquage s’est déroulé ce midi dans une pharmacie située chaussée de Gilly à Jumet en province de Hainaut, a-t-on appris via le bouton orange Alertez-nous. D’après la police de Charleroi qui confirme l’information, l’auteur s’est présenté avec une arme pour réclamer le contenu de la caisse.



Cinq personnes étaient présentes dans l’officine, elles ont dû se mettre à terre. Le suspect est ensuite parti à pied. 100 mètres plus loin, il a forcé l’arrêt d’un véhicule d’auto-école pour s’enfuir avec celui-ci.

La voiture a été repérée par une policière de proximité, lors d'une patrouille non loin de l’écluse de Monceau près du halage. Les agents du GSA, le groupe d’Appui et de Sécurisation de la police locale de Charleroi, ont alors été avertis.



Les agents ont retrouvé le véhicule à l’arrêt et l’auteur dissimulé derrière un gros caillou. L’individu a été appréhendé.