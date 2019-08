Bruxelles Panthères dénonce le racisme lors de la Ducasse d'Ath: l'Unesco répond à la lettre du collectif

L'Unesco a adressé une réponse au collectif Bruxelles Panthères, rapporte le Soir. Le collectif antiraciste avait écrit à la directrice générale de l'Unesco pour dénoncer la pratique des "black faces" dans les carnavals, notamment la Ducasse d'Ath qui se déroule ce week-end et qui est classée au patrimoine immatériel de l'humanité par l'organisation. Le collectif disait attendre de sa directrice générale une réaction aussi ferme que celles qui ont suivi les représentations de nazis ou de Juifs lors d'éditions du carnaval d'Alost.





"Il ne s'agit pas d'un simple accusé de réception"

Une réponse signée par Ernesto Ottone R., sous-directeur général pour la Culture, au nom de la directrice générale, est arrivée à l'association. Le quotidien Le Soir, qui a pu consulter cette lettre, indique notamment que celle-ci reconnaît que la Ducasse d'Ath, étant inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, doit "se conformer aux principes fondamentaux de la Convention de 2003", qui implique notamment de répondre à l'"exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus".

Le porte-parole de Bruxelles Panthères, Mouhad Reghif, se dit satisfait de cette réponse. Pour lui, implicitement, l'Unesco indique que le carnaval ne respecte pas ces critères. C'est en tout cas une preuve que l'organisation prend la demande du collectif au sérieux. "Il ne s'agit pas d'un simple accusé de réception. Nous espérons que les organisateurs et les autorités belges en tiendront compte", a-t-il indiqué au Soir.





Discussions avec le bourgmestre

Le collectif anti-raciste avait annoncé le 25 juillet qu'il mènerait des actions ce week-end pour dénoncer la présence du "Sauvage", l'un des personnages emblématiques de la Ducasse. Ce "Sauvage" est une "blackface", soit un homme grimmé en noir qui représente dans ce cas le guerrier africain, sorte de commémoration de la colonisation belge. Devant les réactions suscitées par cette annonce, le bourgmestre a rencontré les membres du collectif pour tenter d'apaiser les tensions. "L'autorité communale intègre que le blackface peut avoir un caractère négrophobe mais, comme la majorité de la population athoise, elle n'identifie pas le Sauvage comme un personnage raciste", a-t-il expliqué. S'il comprend que "certains puissent être choqués par le personnage en tant que tel" et la nécessité d'être pédagogue à cet égard, le mayeur précise toutefois qu'il ne faut pas voir dans cette "superstar" de la Ducasse une "représentation négative".





"Le week-end qui s'annonce doit rester le plus beau de l'année à Ath"



M. Lefebvre se dit ouvert à une évolution du folklore athois, qui fait partie selon lui de l'ADN de la Ducasse, mais entend ouvrir le débat après les festivités, "sans précipitation et surtout dans le respect de l'écoute des aspirations des uns et des autres". Cette concertation se fera en collaboration avec les Athois mais aussi avec Unia -le centre interfédéral de lutte contre le racisme-, l'Unesco (le cortège des géants étant reconnu au Patrimoine culturel immatériel de l'organisation) et toutes les associations ou personnes qui souhaiteraient participer à ce débat, a-t-il précisé. "Le week-end qui s'annonce doit rester le plus beau de l'année à Ath, sans verser dans la surenchère ou la provocation", a-t-il ajouté. Les mesures seront prises pour assurer la sécurité au cours des trois jours de l'événement, a-t-on ajouté à son cabinet.





"Le Sauvage reste pour nous un personnage négrophobe"

Interrogé par les journaux de Sudpresse, le porte-parole des Bruxelles Panthères, Mouhad Regif, avait confirmé l'intention du collectif de manifester dimanche, quand le "Sauvage" doit faire son apparition. Il était accompagné au cours de la réunion par une sociologue et un anthropologue. "Nous avons tous les trois la même conviction", assuré M. Regif. "Le Sauvage reste pour nous un personnage négrophobe."