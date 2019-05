Cabane indienne, terrier design au milieu des loups et des ours : Pairi Daiza ouvre ses hôtels

C'est une nouvelle étape importante dans le développement du parc Pairi Daiza, qui fête cette année ses 25 années d'existence.

Depuis cette après-midi, vous pouvez réserver votre logement dans le parc. 50 logements qui seront accessible au public dès le 22 juin.

Les hébergements sont conçus comme une expérience immersive. 250 visiteurs pourront loger chaque nuit au cœur même du parc en observant les ours, les loups et les otaries de Steller.

Ils ont été installés dans la nouvelle partie du parc, « The Last Frontier (la dernière Frontière)», qui s'étend sur 8 hectares et qui évoque le grand nord : l'ouest du Canada, le sud de l'Alaska ainsi que la Scandinavie.

Le parc a décidé de proposer quatre types de logements : un hôtel classique, l'hôtel The Padding Bear ; les suites de l'hôtel, installées dans des petites maisons de pêcheur surélevées ; le Native Village, avec ses dix maisons en bois tout confort, conçues sur le modèle des cabanes des Indiens de la côte Pacifique du Canada ; et enfin les Full Moon Lodges, dix habitations troglodytes qui rappellent l'univers des contes et légendes (les fans du Seigneur des anneaux et du Hobbit ne seront pas perdus).

Un investissement total qui avoisine les 40 millions d'euros pour le parc, qui décroche ses trois étoiles au guide Michelin pour la cinquième année consécutive.