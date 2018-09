Cambriolage dans les écuries de Ghlin: "Des mois de travail et d'économies partis en quelques minutes"

Les écuries situées près de l'hippodrome de Wallonie à Ghlin dans le Hainaut ont été cambriolées durant le week-end. Le matériel de l'école et des élèves a été volé. Les dégâts sont importants.

"Il y a eu un cambriolage dans les écuries de Ghlin. Tout le matériel : selles, bridons, bombes, tout est parti! Et avec un malin plaisir à choisir ce qui était "de grandes marques" pour bien faire ch***!", s'insurge une mère de famille via le bouton orange Alertez-nous.



Les écuries situées près de l'hippodrome de Wallonie, à Ghlin dans le Hainaut, ont été visitées durant la nuit de samedi à dimanche. Les voleurs ont cassé tous les verrous et dérobé le matériel qui s'y trouvait. Cela est une grande perte pour l'école, les élèves et leurs parents.



"C'est la galère pour devoir racheter tout ça du jour au lendemain. Mais c'est également la galère pour suivre les cours, forcément, sans matériel... Tous les élèves vont être dans la m*** pour les cours", poursuit-elle.



"Comment des gens peuvent faire ce genre de choses ? Pourquoi pourrir la vie d'élèves en plus? Ce sont des mois de travail et d'économies de chaque élève qui sont partis en quelques minutes", déplore la femme.







50.000 euros



Selon le directeur des écuries, la perte s'élèverait à 50.000 euros rien que pour l'école. Les pertes subies par les élèves n'ont pas encore été estimées. "Il y avait environ 40 selles. Une selle coûte environ 3.000 euros, donc ça fait beaucoup d'argent", estime un père de famille. Ce dernier s'est rendu à la police ce matin avec son épouse afin de déposer plainte, comme les autres victimes de ce cambriolage.

Le directeur de l'école tente de trouver de nouvelles solutions pour sécuriser les écuries. Le système devra cependant être silencieux afin de ne pas effrayer les chevaux. Selon lui, les voleurs étaient bien informés.



Une plainte a été déposée auprès de la police. Une enquête est en cours.