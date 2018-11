Camion dévalisé par les gilets jaunes: le Service Public de Wallonie va porter plainte pour le plastique fondu sur la N59

Notre journaliste Serge Vermeiren s'est rendu ce midi sur la Nationale 59, à hauteur de la sortie 20 sur l'E19 à Feluy. Le service voirie était toujours occupé à nettoyer la chaussée.

Des manifestants ou des casseurs y ont dévalisé un camion de fruits et légume et ont brûlé plusieurs caisses en plastique sur la route la nuit dernière. La Nationale restera bloquée pendant quelques heures car des blocs de plastique ont fondu dans l'asphalte et donc cela rend la chaussée très dangereuse pour les motards. Le SPW Infrastructures a confirmé ce matin qu'il va porter plainte suite à ces dégradations car les frais vont monter à plusieurs milliers d'euros.