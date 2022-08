Camion en feu sur la E429 à Enghien: l'autoroute fermée, énorme embouteillage en amont

Un camion qui transportait du papier a pris feu ce mercredi sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute E429 à hauteur de Marcq (Enghien) sans le sens Tournai - Bruxelles. L'autoroute a été fermée à la circulation pour permettre aux pompiers d'intervenir et de maitriser l'incendie qui se serait propagé à la végétation alentours. Une déviation a été mise en place via la sortie 28 Bassilly. De longues files se sont formées en amont. Vers 11h45, on nous signalait 40 minutes de bouchons via notre bouton orange Alertez-nous.