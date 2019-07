Comment prendre soin des bébés en cette période de canicule?

La chaleur impose beaucoup de vigilance dans les maternités. En période de canicule, il faut bien hydrater les bébés et surveiller leur température corporelle. Il faut aussi bien garder les fenêtres et tentures fermées.

À la maternité de l'hôpital Marie-Curie à Charleroi, Justine Roldan Perez et Gaëtan Zanchetta ont rencontré Justine. Cette nouvelle maman a accouché de son petit garçon Eliott cette semaine.

Avec les fortes chaleurs, la jeune maman avait quelques craintes pour son séjour à l'hôpital. "On se demande si le petit boit assez", raconte-t-elle. "C'est vrai que les sage femmes sont quand même fort derrière nous, et nous rappellent de bien donner à boire toutes les quatre heures. Même si c'est plus, il ne faut pas hésiter."





"Parfois les bébés se mettent en mode 'économie'"



Le bébé doit en effet être bien hydraté. Avec ces températures, il faut veiller aussi à ce qu'il ne soit pas trop peu actif. "Pendant les périodes de chaleur, parfois les bébés se mettent un peu en mode 'économie'", explique Jonathan Cordivani, gynécologue à l'hôpital Marie-Curie. "Des bébés qui dorment trop, qui ne réclament pas, il ne faut pas hésiter à les réveiller, à les stimuler, à les mettre au sein pour qu'ils s'hydratent."

Le docteur Cordivani prodigue aussi quelques conseils à Lauriane, qui a accouché du petit Julian ce 24 juillet : "Il faut bien fermer les rideaux, bien fermer les fenêtres pendant la journée, pour éviter au maximum les apports de chaleur. Et le soir, n'hésitez pas à ouvrir pour aérer."

Des conseils qui semblent être efficaces. "J'avais des craintes, en effet, parce que je ne savais pas du tout, c'est mon premier bébé", témoigne la maman. "Mais ici, on est vraiment très bien. Il y a l'air conditionné."

Le papa du garçon confirme : "Même au niveau des vitres, on ne sent pas que la chaleur entre. Franchement, on est mieux ici que dehors."





La bonne température : entre 36,5 et 37,5 degrés



Il est également très important en cette période de contrôler la température corporelle du bébé. Elle doit être comprise entre 36,5 et 37,5.



Selon Myriam Simon, sage-femme en chef à l'Hôpital Marie-Curie : "Au dessus de 37,5, on demande à la maman de ne pas couvrir son enfant pour éviter d'avoir un risque de convulsions. En dessous de 36,5, ce qui arrive moins souvent quand il fait chaud, on doit couvrir le bébé."

Il est également conseillé aux mamans de bien s'hydrater, particulièrement en période d'allaitement.