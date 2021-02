Carnage à Hérinnes: deux rottweilers s’échappent et tuent 87 poules, canards, oies et moutons

Des habitants de la chaussée d’Audenarde à Hérinnes ont fait la macabre découverte mardi matin. En tout, 85 poules, canards et oies, ainsi que 2 moutons, ont retrouvés morts, massacrés par les deux rottweilers qui s’étaient échappés de chez un voisin.

Alain constate les dégâts : six poules, un coq et ses deux moutons gisant dans leur pré. "J’ai vu l’égorgement de la brebis. Les pattes arrières massacrées. J’ai compris tout de suite que c’étaient des chiens. Ils ont même mangé le museau." Il craint que cela se reproduise. "Dès qu’ils vont s’échapper ils vont revenir. Donc on ne se sent plus en sécurité. Ils démolissent tout. Tout est pourtant grillagé. Comment je vais faire moi ?"

Vers une euthanasie

Pour une voisine, elle-même propriétaire de grands chiens, il n’y a pas le choix : il faut euthanasier les rottweilers. "C’est de la négligence du propriétaire déjà. Avec des chiens comme ça, il n’y a pas de pardon. Ils sont à deux, c’est déjà le commencement d’une meute. Donc s’ils commencent à attaquer, c’est fini, c’est terminé, ils continuent."

Les chiens sont pour l’instant retournés chez leur propriétaire. Mais la commune prévoit des sanctions et devrait suivre l’avis de cette voisine, d’autant plus que ce n’était pas la première fois qu’ils s’échappent. "Dans un premier temps nous allons saisir les chiens et on verra ce qu’il en adviendra mais je suppose qu’on partirait plus sur une euthanasie. Comme on a pu en discuter avec la zone de police, ces chiens ont gouté au sang et on a la sensation que cela pourrait se reproduire. Aujourd’hui on ne peut pas prendre le risque que durant les beaux jours, des enfants jouent dans le jardin et que le scénario soit pire que celui qu’on a connu ici", explique Aurélien Brabant, le bourgmestre Ecolo de Pecq.

Un dédommagement ?

Les propriétaires des animaux tués espèrent eux un dédommagement, ce qu’ils sont légalement en droit d’attendre des propriétaires des chiens ou de leur assurance. Rien que les deux moutons sont estimés à 600€.