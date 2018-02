Au carnaval de Binche, Julien, 14 ans, est Gille pour la première fois: "Je veux faire honneur à mon papi décédé"

C'est le bouquet final, au carnaval de Binche, en ce jour de Mardi gras.

En ce jour de Mardi gras, les Gilles sont particulièrement attendus. Ils danseront avec leur chapeau de plumes d'autruche et offriront leurs oranges au public lors du cortège de l'après-midi.

En ce Carnaval 2018, on célèbre le 70e anniversaire de la société "les Réguénaires". Julien Houdremont, 14 ans, attendait ce jour avec impatience. Ce mardi, il portera pour la première fois le costume de Gille au sein de la société des Réguénaires, dont l’un des fondateurs était le grand-père de Julien. "Je veux faire honneur à mon papi décédé", confie le jeune garçon au micro de Nathalie Pierard et d'Hélène Henriet. Avant d'ajouter: "Je suis à la fois content et stressé. C'est un mélange d'émotions, je ne sais pas comment décrire ça".





"C'est un honneur d'avoir un Gille à la maison"

Pour la maman de Julien, cette journée sera également signe d'émotions. "Je sais déjà que le passé va ressurgir. Pour moi, c'est un honneur d'avoir un Gille à la maison. C'est aussi un rêve que je vais réaliser. Malheureusement, je n'ai jamais pu faire le Gille car il n'y a que les hommes qui peuvent le faire. Mais je serai maman d'un Gille donc ce sera une grande fierté pour moi", confie-t-elle.





"J'ai senti un encouragement des Binchois"

Parmi les particularités de cette année, la sortie de la société de fantaisie "les Marins". C'est la seule société de fantaisie à être composée à la fois d'enfants et d'adultes. Elle doit sa renaissance à quelques amoureux du folklore et du quartier du Pont Martine.

Créée en 1920, elle avait disparu des festivités depuis 30 ans, faute de participants. "J'ai senti un encouragement des Binchois et un étonnement aussi quand on est sorti la première fois", affirme Jean-Michel Campanella, président des Marins au micro de Marc Demoustiez.

Après toutes les festivités de la journée, les visiteurs pourront profiter d'une retraite à la lueur des feux de bengale. Le feu d'artifice sera tiré à 21h30.