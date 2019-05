Des cas de rougeole détectés dans une école de Morlanwelz: "Ça fait peur, je crains toujours qu'il y ait des répercussions"

Plusieurs cas de rougeole ont été détectés au sein de l'école fondamentale provinciale de Morlanwelz. La province de Hainaut a pris des mesures pour prévenir la contagion.

Plusieurs élèves de l'école fondamentale provinciale de Morlanwelz ont récemment développé les symptômes de la rougeole. En tant que pouvoir organisateur, la province de Hainaut a pris des mesures afin de freiner la propagation de la maladie. Pour les parents des élèves de l’école fondamentale provinciale de Morlanwelz, la situation est préoccupante. La rougeole est une maladie virale dont on ne se souciait plus depuis des années. Elle fait pourtant son retour en force.

"Ça fait peur. Ma fille a été vaccinée, il y a environ quinze jours. Je crains toujours qu'il y ait des répercussions", témoigne une mère de famille. "C'est une maladie assez virulente, j'espère que ça va vite se régler", ajoute une autre.

Mais certains élèves de l’école qui ont développé la rougeole étaient pourtant vaccinés. En effet, il existe un risque surtout pour les plus petits. "Pour avoir une couverture complète, c'est important d'avoir les deux doses de vaccination. Actuellement, le Conseil Supérieur de la santé recommande deux doses de vaccinations: une à l'âge de 12 mois et une qui a été avancée entre 7 à 9 ans", indique Roxane Rossignol, chef de service de pédiatrie au CHU Tivoli.





Une campagne de vaccination



Pour ceux qui développent les symptômes de la rougeole, c’est-à-dire de la température, les yeux qui coulent ou encore une éruption cutanée, il est vivement conseillé de rester confiné chez soi. Cette maladie virale est plus contagieuse encore que la grippe. "Il est déconseillé d'aller aux urgences sauf si l'état de santé de la personne le nécessite. Il vaut mieux consulter son médecin généraliste", éclaire Carole Schirvel, coordinatrice à la cellule de surveillance des maladies infectieuses.

Une campagne de vaccination pour les enfants à partir de la 2e primaire sera mise sur pied le 27 mai par l'école en collaboration avec le PSE, sous autorisation parentale. La province a précisé que le vaccin est gratuit et qu'il présente une "efficacité avérée". Le développement de la maladie aura des conséquences sur la vie de l'établissement scolaire: les fêtes des classes maternelles, prévues le 25 mai et la journée portes ouvertes du 31 mai, seront postposées pour éviter toute forme de propagation. Les sorties scolaires sont également temporairement suspendues.