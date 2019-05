Cas de rougeole dans une école de Morlanwelz: "Certains parents sont très stressés"

L'école fondamentale provinciale de Morlanwelz multiplie les mesures de précaution après la découverte d'une dizaine de cas de rougeole chez les élèves de maternelle.

Les enfants malades ont été écartés et les autres sont encouragés à se faire vacciner avec l'accord des parents. Une séance de vaccination sera organisée par l'école lundi prochain pour éviter la propagation.





Des avis contrastés



"Ici à l'école les avis sont assez différents. Certains parents sont très inquiets et très stressés. Ils regrettent que d'autres ne fassent pas vacciner leurs enfants. Pour eux, c'est mettre en quelque sorte les autres enfants en danger. A contrario, d'autres parents relativisent et se disent que chacun doit faire comme il l'entend, que la vaccination est un choix personnel", indique ce matin sur Bel RTL notre journaliste sur place Justine Roldan Perez.

Plusieurs événements de l'école ont été annulés et seront postposés: la Fancy Fair des maternelles prévue ce samedi, de même que la journée portes ouvertes du 31 mai. Toutes les excursions des classes sont également annulées.

La Province de Hainaut rappelle en tout cas que la vaccination relève de la responsabilité des parents. Ce vaccin est gratuit et présente un efficacité avérée. S'y soumettre rencontre l'intérêt général et le bien-être de la société.