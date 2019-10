Catastrophe évitée à Lodelinsart: un quartier bouclé suite à une fuite de gaz

Il s'en est fallu de peu. Une fuite de gaz avec un risque d'explosion dans une ancienne salle communale de Lodelinsart a été évitée par les services d'Ores et les pompiers ce samedi. C'est le curé d'une l'église située à côté qui a joint les pompiers vers 17h. Une forte odeur de gaz se faisait sentir dans les environs. Les pompiers de la caserne de Jumet se sont rendus sur place et ont procédé à des tests à l'aide d'un appareil de mesure de l'air. Résultat: il existait de réelles chances d'explosions suite à une grande présence de gaz. Un périmètre de sécurité a été rapidement dressé. La police de Charleroi et les services d'Ores se sont rendus sur place. Les riverains ont été invités à se calfeutrer chez eux.

Le bâtiment a finalement pu être ventilé et tout est entré dans l'ordre. Il semblerait que de personnes mal intentionnées se soient introduites dans le bâtiment pour y dérober le mobilier de la cuisine de l'ancienne salle communale. En arrachant le mobilier et les parties en cuivre, le ou les individus ne se sont pas rendu compte que le bâtiment était toujours alimenté en gaz.

L'incident n'a pas fait de blessés.

©Fabian Vanhove