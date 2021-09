Caves inondées, routes sous eau et avaloirs bouchés: des pluies diluviennes s'abattent sur Ath

De très fortes pluies sont tombées mercredi matin dans la région d'Ath. Plusieurs villages ont été touchés. Les pompiers sont déjà intervenus à une trentaine de reprises, indique le dispatching de la zone de Wallonie picarde.



Des pluies diluviennes sont tombées mercredi, vers 05h00 du matin, dans la région d'Ath, entre Tournai et Lessines. Les services de secours de la zone Wapi ont reçu les premiers appels de la population dès 05h30. "Nous intervenons essentiellement pour des caves inondées, des routes sous eau et des avaloirs bouchés. Toute la région d'Ath a été touchée, notamment le village de Bouvignies. Les interventions sont assez disparates et sont toujours en cours. Nous sommes déjà intervenus à une trentaine de reprises et une vingtaine d'interventions sont encore prévues", indiquait vers 08h30 le dispatching de la zone de secours. Aucun accident n'a été répertorié par les pompiers.