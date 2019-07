Ce boucher de Binche doit son prénom à Eddy Merckx: "Je ne vais pas dire que j'ai les mêmes qualités que lui, mais je n'arrête jamais"

Le tour de France va notamment passer à Binche le week-end prochain. RTL INFO a rencontré un boucher qui porte le même prénom qu'Eddy Merckx, parce que sa maman était une grande fan.

Eddy tient une boucherie depuis 25 ans en plein centre de Binche. Il aura bientôt 50 ans: sa date d’anniversaire et son prénom sont liés à la première victoire d’Eddy Merckx du tour de France. "Quand j'ai su que j'attendais deux garçons,mon mari a dit, le premier qui sort, on va l'appeler Eddy. Et l'autre, ce sera Eric, parce que c'était aussi un coureur. C'est pour ça qu'on les a appelés comme ça, c'était à la période d'Eddy Merckx", explique Ginette Dessale.





"Je veux tout gagner, je veux tout faire"

Dans la famille, tout le monde est fan de course cycliste. Eddy espère d’ailleurs rencontrer celui dont il porte le prénom lors du passage du tour de France à Binche. Fan depuis toujours, il se retrouve un peu en Eddy Merckx. "Je pense… je ne vais pas dire que j'ai les mêmes qualités que lui, mais je n'arrête jamais. Je veux tout gagner, je veux tout faire. La preuve: j'ai deux boucheries, je suis prof, tant que je ne gagne pas tout, je n'arrête pas", confie Eddy Cornu, qui veut "tout gagner", comme lui.





Une vitrine spéciale "Tour de France"

A l’occasion du passage du tour de France, Eddy a entièrement décoré sa vitrine. C’est un de ses clients qui lui a confié toute sa collection qui date de 1957. "J'ai installé tout moi-même, j'ai fait un circuit comme je pouvais, avec toutes les vieilles voitures, les coureurs, l'hélicoptère. A l'arrivée, il y a la petite photo d'Eddy Merckx quand il était jeune", raconte Eddy Cornu.





Les clients adorent. "C'est magnifique, il a bien travaillé, je le connais bien, mon petit Eddy", dit Louisa, une cliente. "C'est très bien, c'est bien représentatif de ce qui va arriver", estime Claudine. "Mon dieu, c'est le tour de France qui démarre de Binche… malheureux!", dit Dominique.

Le tour de France est très attendu par les Binchois. La ville se prépare d’ailleurs au jour-J jusque dans les moindres détails.