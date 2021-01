Cédric aide un conducteur à sortir de la Sambre à Landelies: "Je crois qu'il a vraiment eu beaucoup de chance"

Hier soir, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur de l’écluse de Landelies à Montigny-le-Tilleul. La voiture a plongé dans la Sambre mais l’homme est parvenu à en sortir. Cédric, un riverain, est en effet venu lui prêter main forte.

"Vers 21h on a entendu un grand bruit et on a vu qu'une voiture avait percuté la rambarde avant e prendre le pont et s'était retrouvé dans l'eau. On a appelé les secours et on a été lui porter assistance. Heureusement pour lui un carreau était cassé donc il pouvait passer par la fenêtre pour sortir du véhicule. C'est ce qui l'a sauvé. Et puis il a pu nager jusqu'au bord et on a pu l'aider avec des branchages pour qu'il puisse sortir de l'eau", a-t-il expliqué au micro de notre correspondant Fabian Van Hove. "C'était très physique pour lui et pour nous qui tirions ce bout de bois. Avec en plus la panique, l'eau froide et le courant. Je crois qu'il a vraiment eu beaucoup de chance."

La police de la zone Germinalt est alors arrivée avec les pompiers, une ambulance, et des plongeurs qui ont vérifié dans la Sambre qu'aucune autre personne ne se trouvait dans la voiture, ce qui n'était pas le cas. Un dépanneur a pu sortir le véhicule de l’eau.