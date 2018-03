C'était le dernier jour d'une grande opération de sensibilisation à la propreté publique en Région wallonne ce dimanche. Beaucoup de citoyens y ont participé, comme les enfants d'une classe de maternelle de Villers-Perwin que nos journalistes Ludovic Delory et Emmanuel Tallarico ont rencontré ce matin.

Ce dimanche matin, l'école communale Saint-Martin de Villers-Perwin (Hainaut) a participé à l'opération du "Grand nettoyage de printemps" organisé partout en Wallonie qui a pour but de sensibiliser les citoyens à la propreté publique.

Trois circuits quadrillent le petit village en fonction des capacités de chacun. Le matériel est fourni par la Région wallonne. Ainsi, sur les trottoirs, dans les talus et aux abords des chemins, rien n'échappe à l'oeil attentif des élèves.

L'opération a permis de récolter l'an passé en Wallonie 72 tonnes de PMC et 175 tonnes d'autres types de déchets. D'année en année, les citoyens sont de plus en plsu nombreux à aider, le temps d'un week-end, les autorités communales.

"Je pense que les communes ne peuvent pas être partout non plus. Et puis, il y a des gens qui continuent de jeter des déchats donc je pense que c'est important de le faire, notamment pour conscientiser nos enfants", a expliqué Charlotte Thomas, membre du comité de parents des élèves, à nos deux journalistes.

Toute l'année, la lutte contre les déchets sauvages passe aussi par des amendes sévères: 100 euros pour des canettes, des chewing-gums ou des mégots jetés à terre.